Sampdoria, Thorsby: «Derby stupendo, ne vorrei uno al mese» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Morten Thorsby ha parlato in vista del Derby contro il Genoa Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, in una intervista al Il Secolo XIX ha parlato del Derby contro il Genoa di domenica sera. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 Derby – «Cosa ne penso del Derby di Genova? Che ne vorrei uno al mese. stupendo. Coinvolgente, Adrenalinico. Sono contento che a novembre ce ne siano due. Mi hanno detto che non era mai successo. Me li godrò. Vincerli entrambi sai che storia sarebbe…». FAVORITI – «No, ma per nessuna partita. Il calcio di oggi lo insegna. Le tre vittorie contro Fiorentina, Lazio e Atalanta ci hanno fatto acquisire ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Mortenha parlato in vista delcontro il Genoa Morten, centrocampista della, in una intervista al Il Secolo XIX ha parlato delcontro il Genoa di domenica sera. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24– «Cosa ne penso deldi Genova? Che neuno al. Coinvolgente, Adrenalinico. Sono contento che a novembre ce ne siano due. Mi hanno detto che non era mai successo. Me li godrò. Vincerli entrambi sai che storia sarebbe…». FAVORITI – «No, ma per nessuna partita. Il calcio di oggi lo insegna. Le tre vittorie contro Fiorentina, Lazio e Atalanta ci hanno fatto acquisire ...

sampdoria : ? | TRIPLICE FISCHIO S-T-R-A-O-R-D-I-N-A-R-I-A S-A-M-P-D-O-R-I-A Vittoria da applausi dei blucerchiati, che ne fa… - SkySport : ATALANTA-SAMPDORIA 1-3 Risultato finale ? ? #Quagliarella (13’) ? #Thorsby (59’) ? rig. #Zapata (77’) ? #Jankto (90… - OfficialUSS1919 : 65' Doppio cambio nella #Sampdoria: dentro Damsgaard e Thorsby, fuori Keita e Silva. #SampdoriaSalernitana 1-0 - sampdoria : ?? | SOSTITUZIONE 65' – Doppio cambio per #Ranieri che richiama in panchina #Silva e Balde ed inserisce #Thorsby e… - infoitsport : Atalanta-Sampdoria 1-3: Quagliarella, Thorsby e Jankto, per la banda Gasperini secondo ko -