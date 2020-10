Raffaella Fico | nuovo arrivo in famiglia | il post commuove i fan

Leggi su chenews

(Di venerdì 30 ottobre 2020)ha commosso tutti i suoi fan con l’annuncio di unin, ilsul suo profilo ha ricevuto tantissimi like: ecco come si chiama., Fonte foto: Instagram (@)Nel 2008 esplose il fenomeno, nello stesso anno partecipò al Grande Fratello e mise all’asta per 1 milione di euro la sua verginità, anni dopo dichiarò che quest’ultima trovata fu una mossa del suo entourage per darle un minimo di visibilità. Dopo il noto reality continuò la sua carriera ma fu la sua vita privata a farla finire, ancora una volta su tutte le copertine. ...