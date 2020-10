Quale stampante portatile comprare per smartphone e PC

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Abbiamo poco spazio sulla scrivania e non sappiamo dove piazzare una nuova? Vogliamo stampare anche quando siamo fuori casa, per avere subito un ricordo di una foto memorabile? In questi scenari possiamo valutare l'acquisto di una. Questo tipo di stampanti permette di stampare velocemente su carta A4 o su carta fotografica in maniera rapida e veloce e molti modelli sono così leggeri da poter essere portati in giro per stampare tutto il necessario utilizzando la connessione wireless con loo con il tablet (possiamo usare anche la reflex se compatibile). Ovviamente possiamo utilizzare queste stampanti anche in ufficio o a casa piazzandole in un angolo e collegandole in WiFi al router di casa (o in Bluetooth), così da far stampare tutta la famiglia (da un PC o da ...