Panico in Rai: Paola Perego è positiva al Covid. I dipendenti temono il contagio di massa (Di venerdì 30 ottobre 2020) Agitazione in Rai dopo l'annuncio di Paola Perego che ha fatto sapere ieri intorno alle 20, attraverso un post su Instagram, di essere risultata positiva al Covid. La conduttrice ha precisato di essere a casa asintomatica sotto il controllo medico, ma per alcuni il conteggio delle ore non torna e c'è preoccupazione.. "Desidero comunicarvi che sono risultata positiva all'ultimo tampone effettuato questa mattina. Sono asintomatica a casa sotto controllo medico", aveva scritto stamane Paola Perego su Instagram rivelando di essere dunque in casa in quarantena, sotto controllo medico. In Rai scatta l'allarme dopo l'annuncio di Paola Perego "Nel gruppo Facebook IndigneRai popolato da ...

VigilanzaT : #COVID19. Panico in Rai dopo l'annuncio della positività di Paola Perego. Sulla pagina Facebook IndigneRai: 'Ieri a… - meko5454 : @vfeltri I anzitutto se ne sono fottuti per mesi. Non se ne parlava nemmeno nei TG RAI e sappiamo cosa vuol dire. O… - UPAS_Rai : Suggestionata dalla perdta del bambino di Serena, Clara ha un attacco di panico: segui le #storie dei #personaggi d… - andresalis : @Maxpar68 @RaiNews ...ricordiamoci che la rai è controllata dal governo. Deve esserci clima di terrore, per creare… - EBamusement : @afgibi @Quirinale Esatto e non solo RAI o altre reti per i media vige l'onnipotenza del clamore mediatico che porta al panico sociale -