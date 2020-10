Non la avvisano che è positiva al Covid, infermiera continua a lavorare in reparto per 7 giorni (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’infermiera è positiva al Covid ma non lo sa e continua a lavorare in reparto per una settimana: nessuno l’aveva avvertita dell’esito positivo del tampone. Accade all’Ospedale Cervello di Palermo. La donna, in servizio a Ostetricia e ginecologia, si era sottoposta al tampone tra il 19 e il 20 ottobre. Nessuno però si sarebbe preoccupato di escluderla dai turni, così l’operatrice sanitaria aveva continuato a lavorare nel reparto a stretto contatto con i pazienti. La scoperta 10 giorni dopo il primo tampone, quando l’infermiera si è recata ad effettuarne un secondo e ha chiesto di conoscere l’esito del primo. PalermoToday ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’alma non lo sa einper una settimana: nessuno l’aveva avvertita dell’esito positivo del tampone. Accade all’Ospedale Cervello di Palermo. La donna, in servizio a Ostetricia e ginecologia, si era sottoposta al tampone tra il 19 e il 20 ottobre. Nessuno però si sarebbe preoccupato di escluderla dai turni, così l’operatrice sanitaria avevato anela stretto contatto con i pazienti. La scoperta 10dopo il primo tampone, quando l’si è recata ad effettuarne un secondo e ha chiesto di conoscere l’esito del primo. PalermoToday ...

