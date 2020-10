Mps, la condanna di Profumo spinge a un aumento di capitale da 1,5 miliardi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un guaio dopo l’altro, che sommati danno il risultato di un futuro sempre più incerto, indecifrabile. La condanna di Alessandro Profumo e Alessandro Viola, ex presidente ed ex amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, sono l’ennesimo macigno sulla schiena dell’istituto, costretto a far fronte alle conseguenze della decisione del Tribunale di Milano, che ha deciso per sei anni di reclusione e una maxi-multa da 2,5 miliardi per entrambi. Preso atto della sentenza, il cda ha chiarito al termine dell’ultimo consiglio di aver modificato la classificazione da “possibile” a “probabile” in merito a una serie di cause che riguardano i fatti compresi nella decisione dei giudici. Insomma, dal punto di vista legale i rischi non hanno fatto che aumentare e tanti dei procedimenti ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un guaio dopo l’altro, che sommati danno il risultato di un futuro sempre più incerto, indecifrabile. Ladi Alessandroe Alessandro Viola, ex presidente ed ex amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, sono l’ennesimo macigno sulla schiena dell’istituto, costretto a far fronte alle conseguenze della decisione del Tribunale di Milano, che ha deciso per sei anni di reclusione e una maxi-multa da 2,5per entrambi. Preso atto della sentenza, il cda ha chiarito al termine dell’ultimo consiglio di aver modificato la classificazione da “possibile” a “probabile” in merito a una serie di cause che riguardano i fatti compresi nella decisione dei giudici. Insomma, dal punto di vista legale i rischi non hanno fatto che aumentare e tanti dei procedimenti ...

