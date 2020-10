Mamma Elisabetta Gregoraci: malattia e morte (Di venerdì 30 ottobre 2020) Mamma Elisabetta Gregoraci: la malattia e la morte della signora Melina Francavilla. Le dolci parole della showgirl. Elisabetta Gregoraci, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ha parlato tanto della Mamma Melina a cui era profondamente legata e la cui morte le ha lasciato un vuoto incolmabile. Sono passati anni da quando la signora Melina … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 30 ottobre 2020): lae ladella signora Melina Francavilla. Le dolci parole della showgirl., nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ha parlato tanto dellaMelina a cui era profondamente legata e la cuile ha lasciato un vuoto incolmabile. Sono passati anni da quando la signora Melina … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ilaema85 : @Ri_Ghetto Pierpaolo dovrebbe difendere di più Elisabetta.... Mamma mia che schifo. - soulmendevs : Elisabetta non la sopporto per nulla raga mamma mia MAMMA MIAAAA #GFVIP - GiovannaPolisi : Mamma oppini sta diventando peggio di Elisabetta #GFVIP - elenoire_genco : MAMMA MI SPERIAMO CHE ELISABETTA ESCA STASERAAAAAA.. poi voglio vedere Pierpaolo che vita ha lì dentro senza lei.. #GFVIP - vitaaparanoia : RT @iheartpaolo: Mi rivolgo alle persone che hanno salvato Elisabetta, mamma mia ma non vi vergognate? Ma come siete stati cresciuti? Che p… -