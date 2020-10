Lamorgese risponde a Salvini | “Sono i decreti sicurezza che hanno creato insicurezza”

Leggi su dire

(Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – “Responsabilità non ce n’è da parte nostra“, dice la ministra rispondendo ai giornalisti replicando alle accuse di Matteo Salvini, che ha chiesto le dimissioni della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese e puntato il dito contro di lei e contro il premier Giuseppe Conte come ‘responsabili morali’ dell’attentato di Nizza (perchè il killer tunisino, prima di arrivare in Francia, era sbarcato a Lampedusa il 20 settembre).