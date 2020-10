La regina Elisabetta batte tutti | è ancora lei la più amata del reame

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 30 ottobre 2020) È sempre Elisabetta II la royal più amata dagli inglesi. I sondaggi dei mesi scorsi davano Kate Middleton in cima alla classifica. Ma una nuova indagine di YouGov – che ha intervistato un campione di inglesi a gennaio, marzo e ottobre – conferma che lo scettro della popolarità appartiene ancora a The Queen: il gradimento per Sua Maestà nel corso del 2020 è passato dal 72 al 78 per cento, ponendola in cima alla classifica. Seguono il principe William (73 per cento delle preferenze), sua moglie Kate Middleton (66), la principessa Anna (57), il principe Filippo (50), il principe Carlo (47). Pecore nere (scontate) della lista: il principe Harry e Meghan Markle, che si devono accontentare rispettivamente del 42 e 40 per cento. Peggio di tutti fa il principe Andrea, precipitato dopo lo scandalo Epstein a un misero 8 per cento.