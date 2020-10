Juventus, Chiesa: 'Grazie Commisso e Firenze. Ronaldo? Non vedo l'ora di conoscerlo' (Di venerdì 30 ottobre 2020) Finora si è preso solo il peggio del trasferimento: gli insulti dei vecchi tifosi, qualche frecciata dei vecchi dirigenti, la necessaria ma complessa fase di adattamento a una nuova realtà, l'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Finora si è preso solo il peggio del trasferimento: gli insulti dei vecchi tifosi, qualche frecciata dei vecchi dirigenti, la necessaria ma complessa fase di adattamento a una nuova realtà, l'...

