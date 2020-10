Il sogno della città ideale, l’amara utopia di «Un uomo senza meta» (Di sabato 31 ottobre 2020) A un mese dalla sua prima apparizione italiana (Niente di me, presentato da Jacopo Gassman alla Biennale veneziana) torna la scrittura del norvegese Arne Lygre all’Argentina con la regia di Giacomo Bisordi per uomo senza meta. Anche qui una scrittura all’apparenza quotidiana, asciutta ma mai univoca, quasi in souplesse, raccontando senza gridare possibili drammi esistenziali o scelte capitali. Come quella del facoltoso utopista che un giorno decide di spendere tutto il proprio capitale per trasformare una landa desolata e cadente … Continua L'articolo Il sogno della città ideale, l’amara utopia di «Un uomo senza meta» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 31 ottobre 2020) A un mese dalla sua prima apparizione italiana (Niente di me, presentato da Jacopo Gassman alla Biennale veneziana) torna la scrittura del norvegese Arne Lygre all’Argentina con la regia di Giacomo Bisordi per. Anche qui una scrittura all’apparenza quotidiana, asciutta ma mai univoca, quasi in souplesse, raccontandogridare possibili drammi esistenziali o scelte capitali. Come quella del facoltoso utopista che un giorno decide di spendere tutto il proprio capitale per trasformare una landa desolata e cadente … Continua L'articolo Ilcittà, l’amaradi «Un» proviene da il manifesto.

lapinella : “IO SOGNO UNA SOCIETÀ IN CUI IL RUOLO DELLA DONNA È MAGGIORE. VIVIAMO IN UNA SOCIETÀ IN CUI I FEMMINICIDI SONO IN C… - albertoangela : La storia della famiglia Kennedy è l’esempio del sogno americano: immigrati irlandesi che arrivano alla Casa Bianca… - UlisseRai1 : La storia dei Kennedy è un perfetto esempio del sogno americano diventato realtà. Oggi, però, sappiamo come tante t… - sarrradio : -della Red Bull, facendomi rapire dalla sua implacabile fame di vittoria, dal suo spirito aggressivo e dinamico, da… - davided81 : Sogno Alba che dà uno spintone a Cristina per parlare col figlio e decretare il picco del 35% di share della storia del #GFVip -

Ultime Notizie dalla rete : sogno della Il sogno della città ideale, l'amara utopia di «Un uomo senza meta Il Manifesto La maratona

vrebbe dovuto essere l’anno della cinquantesima partenza dal ponte di Verrazzano, quella in cui mettersi alla prova nella Grande Mela sulla distanza regina, nella regina delle gare podistiche, in un’e ...

L’attentatore di Nizza sbarcato a Lampedusa in settembre dopo l’inutile foglio di via passò in Francia per uccidere

Killer spietati, confusi tra i disperati che sognano un futuro in Italia ... un 50enne nigeriano che ha combattuto in Afghanistan e in Africa ed è ritenuto responsabile della morte di decine di ...

vrebbe dovuto essere l’anno della cinquantesima partenza dal ponte di Verrazzano, quella in cui mettersi alla prova nella Grande Mela sulla distanza regina, nella regina delle gare podistiche, in un’e ...Killer spietati, confusi tra i disperati che sognano un futuro in Italia ... un 50enne nigeriano che ha combattuto in Afghanistan e in Africa ed è ritenuto responsabile della morte di decine di ...