I decreti sicurezza di Salvini hanno creato insicurezza Lamorgese | “Basta polemiche Non abbiamo responsabilità Il killer di Nizza non era segnalato ed è giunto a Lampedusa con uno sbarco autonomo”

(Di venerdì 30 ottobre 2020) “Responsabilità non ce n’è da parte nostra. Iinperché 20mila persone sono dovute uscire dall’accoglienza da un giorno all’altro, invece di rimanere sotto i radar della Polizia”. E’ quanto ha detto il ministro dell’Interno, Luciana, nel corso di una conferenza stampa parlando della vicenda dell’attentatore di(leggi l’articolo). “Gli sbarchi – ha agl’esponente dell’Esecutivo -, anche nell’anno precedente al mio mandato, sono stati 9mila. In questi mesi c’è stato certamente un numero più elevato di sbarchi, ma non dimentichiamo che siamo davanti ad una grande crisi ...

Non c'è nostra responsabilità(...)ho sentito parlare dei decreti sicurezza, che noi avremmo modificato. Ma voglio dire che i decreti sicurezza hanno creato insicurezza”. Resta tuttavia aperta la ...Il decreto Ristoro è un primo passo ma ci vogliono altri interventi ... si è potuti ripartire prima e continuare a lavorare in massima sicurezza sia per i titolari che per i dipendenti e la clientela” ...