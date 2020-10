GF Vip, Alba Parietti furiosa con Tommaso Zorzi: “Ha tradito Francesco” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo essere stata definita “gallina madre” da Antonella Elia, e l’invito di suo figlio a non intervenire sulle questioni che lo vedono protagonista al GF Vip, Alba Parietti non sembra affatto intenzionata a tacere: continua a difendere Francesco Oppini e si scaglia contro Tommaso Zorzi, aprendo a uno stillicidio di critiche e accuse a cui replica via Instagram. E tra le righe del suo sfogo di madre spunta anche un nuovo affondo all’ex volto di Non è la Rai – attuale opinionista del reality insieme a Pupo – che aveva dato del “viscido” al figlio. Alba Parietti contro Tommaso Zorzi Fin dalle prime battute dell’avventura di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip, Alba ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo essere stata definita “gallina madre” da Antonella Elia, e l’invito di suo figlio a non intervenire sulle questioni che lo vedono protagonista al GF Vip,non sembra affatto intenzionata a tacere: continua a difendere Francesco Oppini e si scaglia contro, aprendo a uno stillicidio di critiche e accuse a cui replica via Instagram. E tra le righe del suo sfogo di madre spunta anche un nuovo affondo all’ex volto di Non è la Rai – attuale opinionista del reality insieme a Pupo – che aveva dato del “viscido” al figlio.controFin dalle prime battute dell’avventura di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip,...

