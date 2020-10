F1 | orario prove libere e qualifiche 31 ottobre | programma GP Emilia-Romagna

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Anche se siamo al venerdì non c’è azione per quel che riguarda il Gran Premio dell’2020 di Formula Uno. Il format del fine settimana di Imola, infatti, prevede solamente due giorni di azione sullo storico tracciato romagnolo, con una sola sessione diprevista domattina, mentre lescatteranno alle ore 14.00. La gara di domenica, segnatevelo bene, prenderà il via alle ore 13.10 per undavvero inconsueto per la massima categoria del motorsport. Dopo 14 anni, dunque, si torna a gareggiare ad Imola, uno dei circuiti che più mancavano alla Formula Uno, dove si sono scritte pagine storiche dell’automobilismo e, purtroppo, anche drammatiche, come la morte di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger ...