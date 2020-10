“Ecco che combinano, si vede”. Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, la bomba sul GF Vip arriva da una che ‘ha occhio’ (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Hanno un accordo”. La pesante accusa arriva dentro la casa del Grande Fratello Vip direttamente dalle pagine del settimanale Nuovo. Alessandro Cecchi Paone, Roberta Beta e Vladimir Luxuria sono infatti stati chiamati per dare il loro giudizio ai concorrenti del GF Vip e tra loro Luxuria ha dato un pessimo voto ad Alessandro Morra ed Adua Del Vesco. “Lei è più brava a recitare nella Casa che nelle fiction…” sono le parole usate dall’opinionista di Barbara D’Urso per stroncare l’attrice messinese. E pensare che i due sono stati protagonisti proprio nelle ultime ore di un momento molto emozionante, in occasione del gioco dove alcuni concorrenti ricoprono il ruolo di ‘fantasma’. Ebbene, dopo aver subito uno scherzo, Massimiliano ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Hanno un accordo”. La pesante accusadentro la casa del Grande Fratello Vip direttamente dalle pagine del settimanale Nuovo. Alessandro Cecchi Paone, Roberta Beta e Vladimir Luxuria sono infatti stati chiamati per dare il loro giudizio ai concorrenti del GF Vip e tra loro Luxuria ha dato un pessimo voto ad AlessandroedDel. “Lei è più brava a recitare nella Casa che nelle fiction…” sono le parole usate dall’opinionista di Barbara D’Urso per stroncare l’attrice messinese. E pensare che i due sono stati protagonisti proprio nelle ultime ore di un momento molto emozionante, in occasione del gioco dove alcuni concorrenti ricoprono il ruolo di ‘fantasma’. Ebbene, dopo aver subito uno scherzo,...

NicolaPorro : Il mondo musulmano si è messo sotto la bandiera di #Erdogan. Ecco i rischi che corre l’Europa ?? @Formicola_lo - Giorgiolaporta : 5 euro di bonifico ai #ristoratori che sono rimasti chiusi, questa è la risposta di #Conte a chi sta perdendo tutto… - AlessiaMorani : Anis Amri autore della strage di Berlino del 2016 era sbarcato a Lampedusa nel 2011. C’erano Berlusconi premier e M… - GabDor1 : @Marco_dreams @reallycorrect Ecco, cvd. Ma immagino che per quelcuno nemmeno questo sarà sufficiente a far capire c… - MariaAversano1 : RT @AntoTavolieri: Ecco chi sono quelli che starnazzano....i piagnoni che non si accontententano mai e che votano per il #cessodestra che… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ecco che Eccellenze italiane. Bennati cesti natalizi, un'azienda di alta professionalità impegnata nel sociale. Fortune Italia