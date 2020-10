Durissimo sfogo di Capuozzo: "Nizza? Sgozzatore di ovini..." (Di venerdì 30 ottobre 2020) Martina Piumatti Toni Capuozzo commenta in un duro post su Facebook l'attentato di Nizza: "Sui barconi non c'è chi scappa dalla guerra. Visione ipocrita" La mascherina, protagonista indiscussa dell'era Covid, prende la scena anche nel tragico attentato di Nizza. Un dettaglio che fa riflettere a margine di una fotografia "impubblicabile e insopportabile", scrive Toni Capuozzo in un post su Facebook. "La foto è quella della donna decapitata nella cattedrale di Nizza, ieri. Giace riversa addosso a una colonna, accanto all'acquasantiera. Veste una camicia scura e un maglioncino blu, i jeans e delle scarpe basse e nere. Sulla colonna un avviso ricorda: 'Maschera obbligatoria'. Non sappiamo come questa donna sia stata scelta, come sia stata presa o inseguita, come sia finita ai piedi ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Martina Piumatti Tonicommenta in un duro post su Facebook l'attentato di: "Sui barconi non c'è chi scappa dalla guerra. Visione ipocrita" La mascherina, protagonista indiscussa dell'era Covid, prende la scena anche nel tragico attentato di. Un dettaglio che fa riflettere a margine di una fotografia "impubblicabile e insopportabile", scrive Toniin un post su Facebook. "La foto è quella della donna decapitata nella cattedrale di, ieri. Giace riversa addosso a una colonna, accanto all'acquasantiera. Veste una camicia scura e un maglioncino blu, i jeans e delle scarpe basse e nere. Sulla colonna un avviso ricorda: 'Maschera obbligatoria'. Non sappiamo come questa donna sia stata scelta, come sia stata presa o inseguita, come sia finita ai piedi ...

matteosalvinimi : “Ci avete chiesto di investire decine di migliaia di euro per rendere i nostri luoghi sicuri. Noi abbiamo fatto tut… - Domenic97633723 : RT @matteosalvinimi: “Ci avete chiesto di investire decine di migliaia di euro per rendere i nostri luoghi sicuri. Noi abbiamo fatto tutto… - iabfe : RT @matteosalvinimi: “Ci avete chiesto di investire decine di migliaia di euro per rendere i nostri luoghi sicuri. Noi abbiamo fatto tutto… - Sabrina24989702 : RT @matteosalvinimi: “Ci avete chiesto di investire decine di migliaia di euro per rendere i nostri luoghi sicuri. Noi abbiamo fatto tutto… - alessia_smile6 : RT @matteosalvinimi: “Ci avete chiesto di investire decine di migliaia di euro per rendere i nostri luoghi sicuri. Noi abbiamo fatto tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Durissimo sfogo Durissimo sfogo di Capuozzo: "Nizza? Sgozzatore di ovini..." il Giornale Durissimo sfogo di Capuozzo: "Nizza? Sgozzatore di ovini..."

Toni Capuozzo commenta in un duro post su Facebbok l'attentato di Nizza: "Sui barconi non c'è chi scappa dalla guerra". "Visione ipocrita" ...

Lo sfogo di Pirola: fermo la squadra

Sono giorni difficili in casa UYBA Volley: l’avvio di stagione travagliato per via del contagio sta mettendo a dura prova non solo il gruppo squadra, ma anche lo staff dirigenziale. Non semplice ...

Toni Capuozzo commenta in un duro post su Facebbok l'attentato di Nizza: "Sui barconi non c'è chi scappa dalla guerra". "Visione ipocrita" ...Sono giorni difficili in casa UYBA Volley: l’avvio di stagione travagliato per via del contagio sta mettendo a dura prova non solo il gruppo squadra, ma anche lo staff dirigenziale. Non semplice ...