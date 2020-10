Crediti d’imposta, compensazioni non dovute. A Napoli sequestrati beni per 15 milioni (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il comando provinciale della guardia di finanza di Napoli, nell’ambito di indagini coordinate dalla Sezione Criminalità Economica della Procura della Repubblica di Napoli, ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali e reali nei confronti di 21 tra persone fisiche e società ubicate in varie Regioni italiane, e che ha disposto il sequestro preventivo di somme di denaro e beni per un ammontare complessivo di oltre 15 milioni di euro. L’ordinanza prevede, inoltre, l’applicazione della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione nei confronti di un commercialista con studio a Marano di Napoli e l’esercizio di impresa e uffici direttivi delle persone giuridiche nei confronti di due imprenditori napoletani.L’indagine ha ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il comando provinciale della guardia di finanza di, nell’ambito di indagini coordinate dalla Sezione Criminalità Economica della Procura della Repubblica di, ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali e reali nei confronti di 21 tra persone fisiche e società ubicate in varie Regioni italiane, e che ha disposto il sequestro preventivo di somme di denaro eper un ammontare complessivo di oltre 15di euro. L’ordinanza prevede, inoltre, l’applicazione della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione nei confronti di un commercialista con studio a Marano die l’esercizio di impresa e uffici direttivi delle persone giuridiche nei confronti di due imprenditori napoletani.L’indagine ha ...

