Chi è il Killer di Nizza | l’attentatore sbarcato a Lampedusa e poi scappato in Francia

Un leggero accenno di barba, i capelli corti, il viso pulito di un ventenne qualsiasi: il Killer di Nizza sembrava essere un giovane come tanti altri, un signor nessuno. Nato in Tunisia il 29 marzo del 1999, Brahim Aoussaoui (o Auoissa, secondo altre fonti) pare sia giunto in Francia tramite l'Italia. Secondo quanto ricostruito fino adesso, infatti, sarebbe approdato a Lampedusa lo scorso 20 settembre. In Italia sembra essere rimasto solamente venti giorni, il tempo di fare la quarantena e poi, zaino in spalla, avrebbe raggiunto la Francia per mettere in atto il suo piano terroristico. >>Leggi anche: Nizza attacco terroristico, la donna colpita prima di morire: «Dite ai miei figli che li amo»

