Bake Off 2020 del 30 ottobre | eliminata Alessandra video e streaming

La nona puntata di Bake Off Italia 2020 di stasera, 30 ottobre, ha visto l'eliminazione della simpatica Alessandra. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, stavolta senza la partecipazione di Csaba dalla Zorza, ma con la presenza invece del notissimo chef giapponese Hirohiko Shoda. Guida della puntata è stata ancora una volta Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d'Adda ad Arcore (MB). Tema della puntata: Dolci segreti. Nella prima manche, i 7 concorrenti rimasti si sono sfidati su svariati piatti "ripieni": 2 tipi di Mochi giapponesi e i classici Biscotti della fortuna (che abbiamo scoperto essere di origine giapponese e non cinese). I concorrenti che hanno superato la prova hanno ricevuto 10 minuti aggiuntivi per la prova successiva.

