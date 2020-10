Uomini e donne, Biagio bacia tutte: la reazione di Gemma è inaspettata (Di giovedì 29 ottobre 2020) Se in un primo momento la dama torinese si era detta pronta a lottare per il cavaliere napoletano, difronte al resoconto delle uscite con Maria e Sabina decide di togliersi dai giochi Leggi su today (Di giovedì 29 ottobre 2020) Se in un primo momento la dama torinese si era detta pronta a lottare per il cavaliere napoletano, difronte al resoconto delle uscite con Maria e Sabina decide di togliersi dai giochi

6000sardine : “Quello che voglio è solo vivere in pace, serena. Che tutte le persone possano girare mano nella mano, che siano du… - rtl1025 : ??L’Aforisma di oggi è: “In lungo e in largo per il mondo ho incontrato magnifici sognatori, uomini e donne che cred… - Pontifex_it : A tutti i credenti, alle donne e agli uomini di buona volontà, diciamo: facciamoci con creatività artigiani della p… - simonini_carla : RT @damons_wife_: le vere troniste di quest’edizione di Uomini e Donne: #uominiedonne - diamiladi : RT @CarmelaCusmai: Vorrei che le donne avessero potere non sugli uomini ma su loro stesse Mary Wollstonecraft #frasinliberta #SalaLettura… -