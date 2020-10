Trono over, Gianni colpito e affondato: rissa con la dama (che lo annienta) (Di giovedì 29 ottobre 2020) Scoppia il dramma a Uomini e Donne, la puntata registrata lo scorso weekend è tra le più caotiche degli ultimi anni e a renderla tale non i protagonisti del Trono classico ma gli over che riescono a tenere alta l’attenzione del pubblico in modo quasi incomprensibile. Al centro dello studio c’è Aurora Tropea dama molte … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 29 ottobre 2020) Scoppia il dramma a Uomini e Donne, la puntata registrata lo scorso weekend è tra le più caotiche degli ultimi anni e a renderla tale non i protagonisti delclassico ma gliche riescono a tenere alta l’attenzione del pubblico in modo quasi incomprensibile. Al centro dello studio c’è Aurora Tropeamolte … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ICARVSWALLS : HAHAHAHAH UNA MIA PROF SEMBRA QUELLA BIONDO DI UOMINI E DONNE DEL TRONO OVER - gold76k : @uominiedonne Maria presta attenzione sei sulla strada della D'Urso... Gianni supercafone! Valentina se ti sei fida… - aslkpoqw9 : @eliscrivecose Lo guardo per abitudine ma mi distraggo facilmente. Sta cosa così a bordello non piace, si perde. Ci… - ciaone68079971 : trono classico inguardabile anche mischiato a quello over #UominieDonne - Albachi79592944 : Secondo isaechia c è una somiglianza tra Germano Avolio ( trono over) e Mario... Il nostro Mario anche no... Mario… -