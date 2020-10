Terrore a Nizza, attacco all’arma bianca in chiesa: 3 morti e feriti. Una vittima decapitata (video) (Di giovedì 29 ottobre 2020) La Francia ripiomba nell’incubo terrorismo: momenti di Terrore a Nizza questa mattina. Un assalitore armato di coltello uccide 3 persone: uno decapitato. Ancora sangue di innocenti in strada. Ancora lo sfregio della punizione islamica nei pressi di una chiesa. Un altro messaggio di intimidazione feroce: una delle vittime è stata sgozzata e la seconda decapitata, ha reso noto una fonte della polizia citata da Le Figaro. Del caso è stata investita la procura anti terrorismo. Terrore a Nizza: assalitore con coltello uccide 3 persone A 10 giorni dall’ultima feroce esecuzione del professore decapitato a Parigi da uno studente, per aver discusso in classe delle vignette satiriche di Charlie Hebdo, oggi il sangue corre a Nizza. Tre ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 ottobre 2020) La Francia ripiomba nell’incubo terrorismo: momenti diquesta mattina. Un assalitore armato di coltello uccide 3 persone: uno decapitato. Ancora sangue di innocenti in strada. Ancora lo sfregio della punizione islamica nei pressi di una. Un altro messaggio di intimidazione feroce: una delle vittime è stata sgozzata e la seconda, ha reso noto una fonte della polizia citata da Le Figaro. Del caso è stata investita la procura anti terrorismo.: assalitore con coltello uccide 3 persone A 10 giorni dall’ultima feroce esecuzione del professore decapitato a Parigi da uno studente, per aver discusso in classe delle vignette satiriche di Charlie Hebdo, oggi il sangue corre a. Tre ...

