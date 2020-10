«Sono favorevolissimo ai fondi in Serie A» (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, è intervenuto durante un’intervista a SportLab, l’evento digitale dedicato al futuro dell’industria dello sport per i 75 anni di Tuttosport e Corriere dello Sport-Stadio. Galliani ha parlato del Monza, ma anche del Milan, ripercorrendo i passi che lo hanno portato in rossonero. Qui è rimasto dal 1986 al 2017, … L'articolo «Sono favorevolissimo ai fondi in Serie A» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, è intervenuto durante un’intervista a SportLab, l’evento digitale dedicato al futuro dell’industria dello sport per i 75 anni di Tuttosport e Corriere dello Sport-Stadio. Galliani ha parlato del Monza, ma anche del Milan, ripercorrendo i passi che lo hanno portato in rossonero. Qui è rimasto dal 1986 al 2017, … L'articolo «aiinA» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ultime Notizie dalla rete : Sono favorevolissimo «Sono favorevolissimo ai fondi in Serie A» Calcio e Finanza Monza, Galliani: “Puntiamo alla Serie A, i tifosi devono ringraziare Berlusconi”

“Voglio smentire una cosa: sono favorevolissimo all’ingresso dei fondi nel calcio, mi preoccupa che chi andrà in Serie A fra sei-sette anni abbia le stesse risorse di chi si trova nella massima serie ...

