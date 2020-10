Rompe il Cellulare e Non Può Seguire Le Lezioni a Distanza della Prof | Rohit Varak si Toglie La Vita

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Il fatto si è verificato in India, il 16enneaveva fatto cadere ilndosi, il ragazzo non poteva piùledurante la pandemia. La pandemia del covid-19 rischia spesso di destabilizzare le vite e le menti delle persone costrette ad affrontare unamolto diversa rispetto alla normalità, …

Ultime Notizie dalla rete : Rompe Cellulare

Otto classi, dal terzo al quinto anno. Seguite a distanza, in presenza, in modalità integrata (metà in classe, metà da casa collegati a un pc), da sola in un’aula vuota. Elena Vigilante, ricercatrice ...Smartphone di famiglia rotto, adolescente si suicida per i sensi di colpa dato ... Purtroppo, mentre seguiva le lezioni, il cellulare gli è caduto dalle mani e si è spaccato. Per ripararlo serviva ...