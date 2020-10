Roma, tante occasioni ma nessun gol. Solo 0-0 contro il Cska Sofia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 29 ottobre 2020- nessun gol e poco spettacolo questa sera per la Roma : dopo tre rimonte in appena nove giorni , i giallorossi si fermano sullo 0-0 contro il Cska Sofia nella seconda partita del ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020), 29 ottobre 2020-gol e poco spettacolo questa sera per la: dopo tre rimonte in appena nove giorni , i giallorossi si fermano sullo 0-0ilnella seconda partita del ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma tante Giulia Anania: «Le strade di Roma? Tante poesie d’amore» Corriere della Sera Sophia Loren, avrei tanto voluto essere la Monaca di Monza

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Rimpianti? Solo uno. Tanti anni fa un grande regista come Luchino Visconti mi aveva proposto di interpretare la monaca di Monza, ma poi non se ne è fatto più nulla e non mi ...

Roma, Fonseca: "E' mancata la necessaria intensità"

Il tecnico giallorosso spiega così il deludente 0-0 con il Cska: "Chi ha giocato non ha lo stesso ritmo dei titolari, abbiamo effettuato una ...

