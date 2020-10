Ristoratore di Potenza dona cibo alle famiglie più in difficoltà (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Bistrot del capoluogo lucano Crusco's dona cibo alle persone e famiglie in difficoltà: "A nessuno manchi mai il cibo a tavola". Potenza: ristorante regala pasti a persone bisognose su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Bistrot del capoluogo lucano Crusco'spersone ein difficoltà: "A nessuno manchi mai ila tavola".: ristorante regala pasti a persone bisognose su Notizie.it.

CampionSilvia : RT @GiusMelillo: Se a #Pesaro un ristoratore sfida il #Covid e il #lockdown con una pagliacciata, in #Basilicata, a #Potenza un altro risto… - settigiuse : RT @GiusMelillo: Se a #Pesaro un ristoratore sfida il #Covid e il #lockdown con una pagliacciata, in #Basilicata, a #Potenza un altro risto… - Pulguiteam : RT @GiusMelillo: Se a #Pesaro un ristoratore sfida il #Covid e il #lockdown con una pagliacciata, in #Basilicata, a #Potenza un altro risto… - allebardealice1 : RT @GiusMelillo: Se a #Pesaro un ristoratore sfida il #Covid e il #lockdown con una pagliacciata, in #Basilicata, a #Potenza un altro risto… - EmmeEffe62 : RT @GiusMelillo: Se a #Pesaro un ristoratore sfida il #Covid e il #lockdown con una pagliacciata, in #Basilicata, a #Potenza un altro risto… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoratore Potenza Potenza, ristoratore dona tutto il cibo invenduto: “Si sono presentate decine di famiglie” Fanpage.it Ristoratore di Potenza dona cibo alle famiglie più in difficoltà

“A nessuno manchi mai il cibo a tavola. Siamo solo una goccia in un mare di disperazione”: è questo il pensiero del ristoratore di Potenza che ha deciso di regalare pasti alle persone e famiglie più ...

Potenza: ristorante regala pasti a persone bisognose

Ristorante di Potenza dona cibo ai bisognosi. “A nessuno manchi mai il cibo a tavola. Siamo solo una goccia in un mare di disperazione”: è questo il pensiero del ristoratore di Potenza che ha deciso ...

“A nessuno manchi mai il cibo a tavola. Siamo solo una goccia in un mare di disperazione”: è questo il pensiero del ristoratore di Potenza che ha deciso di regalare pasti alle persone e famiglie più ...Ristorante di Potenza dona cibo ai bisognosi. “A nessuno manchi mai il cibo a tavola. Siamo solo una goccia in un mare di disperazione”: è questo il pensiero del ristoratore di Potenza che ha deciso ...