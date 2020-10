Pierluigi Diaco, chi si rivede! Torna in tv con un nuovo programma (Di giovedì 29 ottobre 2020) Pierluigi Diaco è pronto a fare il suo ritorno in televisione con un nuovo programma, dopo la sospensione di Io e Te su Rai Uno causa coronavirus. Il conduttore 43enne… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 29 ottobre 2020)è pronto a fare il suo ritorno in televisione con un, dopo la sospensione di Io e Te su Rai Uno causa coronavirus. Il conduttore 43enne… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

FloraPiachica : RT @GiusCandela: Volete sapere l'ultima? Dopo la pessima prova estiva Pierluigi Diaco torna in tv, su Rai2 condurrà a inizio 2021 al marted… - ivonne69villa : RT @donAntonioMazzi: 'L'educazione è l'arte che ci aiuta a scoprire i tesori che abbiamo dentro di noi' #ciaociaociao (don Antonio Mazzi)… - zazoomblog : Pierluigi Diaco torna in tv con un nuovo programma di interviste - #Pierluigi #Diaco #torna #nuovo - carpi_ale : RT @GiusCandela: Volete sapere l'ultima? Dopo la pessima prova estiva Pierluigi Diaco torna in tv, su Rai2 condurrà a inizio 2021 al marted… - i_love_gossip__ : RT @GiusCandela: Volete sapere l'ultima? Dopo la pessima prova estiva Pierluigi Diaco torna in tv, su Rai2 condurrà a inizio 2021 al marted… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierluigi Diaco Pierluigi Diaco, l'indiscrezione: «Torna in tv su Rai2 con un nuovo programma di interviste» Leggo.it Pierluigi Diaco, chi si rivede! Torna in tv con un nuovo programma

Il conduttore 43enne Pierluigi Diaco è pronto per il suo gran ritorno il televisione, dopo la sospensione del suo programma Io e Te che andava in onda sulla Rai. A darne la notizia, non ancora ...

Pierluigi Diaco torna in tv con un nuovo programma di interviste

Il giornalista e conduttore è pronto a riapparire sul piccolo schermo con un format inedito dopo la sospensione di Io e Te su Rai Uno per colpa del Coronavirus.

Il conduttore 43enne Pierluigi Diaco è pronto per il suo gran ritorno il televisione, dopo la sospensione del suo programma Io e Te che andava in onda sulla Rai. A darne la notizia, non ancora ...Il giornalista e conduttore è pronto a riapparire sul piccolo schermo con un format inedito dopo la sospensione di Io e Te su Rai Uno per colpa del Coronavirus.