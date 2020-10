Luigi Zanda a TPI: “Il futuro dei giornali è online, non sulla carta. Oggi va re-introdotto il finanziamento ai partiti. Zingaretti un vincente” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il senatore ed ex tesoriere del Pd Luigi Zanda parla a TPI in un’intervista video esclusiva condotta dal direttore Giulio Gambino. Un colloquio sulle sue dimissioni da presidente del consiglio di amministrazione del quotidiano Domani, il nuovo giornale dell’editore Carlo De Benedetti diretto da Stefano Feltri, sul finanziamento pubblico ai partiti e sul futuro del Partito Democratico. Le ultime interviste video del direttore di TPI: 1. Gori a TPI: “Il Mes andava preso qualche mese fa, Oggi avremmo avuto più terapie intensive e medici” / 2. Provenzano a TPI: “Renzi ha fallito e i 5s ora devono fare una scelta di campo. Il Mes? Si farà” / 3. Ministro Boccia a TPI dopo le Elezioni: “Potevamo vincere anche nelle ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il senatore ed ex tesoriere del Pdparla a TPI in un’intervista video esclusiva condotta dal direttore Giulio Gambino. Un colloquio sulle sue dimissioni da presidente del consiglio di amministrazione del quotidiano Domani, il nuovo giornale dell’editore Carlo De Benedetti diretto da Stefano Feltri, sulpubblico aie suldel Partito Democratico. Le ultime interviste video del direttore di TPI: 1. Gori a TPI: “Il Mes andava preso qualche mese fa,avremmo avuto più terapie intensive e medici” / 2. Provenzano a TPI: “Renzi ha fallito e i 5s ora devono fare una scelta di campo. Il Mes? Si farà” / 3. Ministro Boccia a TPI dopo le Elezioni: “Potevamo vincere anche nelle ...

