Inter, che succede con Sensi? Tanti infortuni e poca continuità (Di giovedì 29 ottobre 2020) La storia infinita, un altro infortunio, le domande e lo sconforto. Stefano Sensi non riesce a prendersi l'Inter. L'ultimo stop è subdolo, risentimento muscolare alla coscia sinistra, in una zona di ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 ottobre 2020) La storia infinita, un altroo, le domande e lo sconforto. Stefanonon riesce a prendersi l'. L'ultimo stop è subdolo, risentimento muscolare alla coscia sinistra, in una zona di ...

Inter : ?? | AUGURI Buon compleanno a @Obafemimartins che oggi compie 36 anni! ?? - Inter : ?? | COMUNICATO FC Internazionale Milano comunica che @AchrafHakimi è risultato positivo al Covid-19 in seguito all… - Inter : ?? | CIAK C’è stato un tempo in cui due giovani artisti sognavano grandi palcoscenici. Avevano voglia di emergere.… - fcin1908it : In Spagna: 'Modric a zero, Inter favorita per prenderlo. E il club ha già detto all'agente che...' -… - alexistp_ : Comunque ci tenevo a dire che Esposito rispetto a Pedri e Ansu Fati è completamente il nulla, un giocatore gonfiato… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter che Dimarco, Karamoh e... Che male dagli ex: attento Conte, arriva il tabù Parma La Gazzetta dello Sport Coronavirus, ASL Viterbo: 68 interventi nella prima settimana di attività del team Uscovid

Sono 68 gli interventi effettuati nella prima settimana di attività dal Team Uscovid (Unità speciale Covid) della Asl di Viterbo, entrato in funzione lo scorso 22 di ottobre. L’Uscovid è un servizio m ...

Lazio – Il rinvio non s’ha da fare, domani altri tamponi

La prima squadra della capitale è falcidiata dalle positività riscontrate in alcuni calciatori biancocelesti, anche se la società non ha ufficialmente ...

Sono 68 gli interventi effettuati nella prima settimana di attività dal Team Uscovid (Unità speciale Covid) della Asl di Viterbo, entrato in funzione lo scorso 22 di ottobre. L’Uscovid è un servizio m ...La prima squadra della capitale è falcidiata dalle positività riscontrate in alcuni calciatori biancocelesti, anche se la società non ha ufficialmente ...