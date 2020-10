Il killer di Nizza è passato da Lampedusa | doveva essere espulso

matteosalvinimi : ????«IL KILLER DI #NIZZA È ARRIVATO DA LAMPEDUSA» @ECiotti - rtl1025 : ?? 'Dite ai miei figli che li amo': queste le ultime parole prima di morire della donna che ha perso la vita in un b… - Corriere : Il killer di Nizza era in Italia il 9 ottobre. Dopo lo sbarco a Lampedusa, identificato a Bari - oznerol4 : RT @Libero_official: '#Nizza, killer sbarcato a #Lampedusa? Luciana #Lamorgese si dimetta subito': Matteo #Salvini passa all'attacco https… - saracino58 : RT @Adnkronos: #Nizza, fonti investigative: killer sbarcato a #Lampedusa -

Ultime Notizie dalla rete : killer Nizza

BARI - "Il killer di Nizza, come riferiscono alcune agenzie in contatto con gli apparati di sicurezza, sarebbe arrivato in Italia a metà settembre e sarebbe stato poi trasferito a Bari il 9 ottobre ...É un 21enne di origini tunisine l’autore dell’attentato terroristico che si è verificato questa mattina intorno alle 9 all’interno della basilica di Notre Dame, nel cuore di Nizza. L’uomo, munito di c ...