"Il Dpcm non riduce i contagiati, ma aumenta i disoccupati". L'affondo di Renzi (Di giovedì 29 ottobre 2020) AGI - Il Dpcm "è tecnicamente sbagliato perché non poggia su dati scientifici, ma sulle ansie di alcuni ministri preoccupati". Lo afferma Matteo Renzi in un'intervista a la Repubblica. Secondo il leader di Italia viva si tratta di "un decreto che non riduce il numero dei contagiati, ma aumenta il numero dei disoccupati. Fomenta le tensioni sociali di un Paese diviso tra garantiti e non, crea un doppio binario sui ristori economicamente insostenibile nel medio periodo" tanto che l'utilità del decreto dal punto di vista sanitario è ancora "tutta da dimostrare, mentre è certo sia dannoso a livello economico e sociale". "Preoccuparsi dei cinema e dei teatri senza aver fatto funzionare trasporti e tamponi è umiliante", taglia corto l'ex premier.

