I 70 anni di Rino Gaetano | mito e genio creativo L’ironico cantautore calabrese è scomparso nel 1981

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Era la notte del 2 giugno delquando un incidente stradale sulla via Nomentana si portò via, a soli 31. Oggi l'artista, nato il 29 ottobre del 1950 avrebbe compiuto 70. Nato a Crotone ma romano di adozione in quanto trasferitosi già a diecicon la famiglia nella capitale,ebbe parecchie difficoltà all'inizio della sua carriera riconducibili tutte al suo carattere, ad una personalità in netto contrasto con la musica italiana dell'epoca che da poco aveva assorbito le novità dei cantautori ed era refrattaria a personaggi che fossero difficili da classificare.era sì un...

Agenzia_Ansa : #RinoGaetano mito immortale, oggi avrebbe 70 anni #ANSA - RaiNews : Tra le sue canzoni più amate Gianna, Berta filava, Mio fratello è figlio unico #RinoGaetano - SkyTG24 : Oggi l'indimenticabile #RinoGaetano avrebbe compiuto 70 anni. Ricordiamo uno dei cantautori più amati dagli italian… - peppevoltarelli : RT @TvLoftOfficial: Tanti auguri Rino Gaetano? Oggi il grande cantautore avrebbe compiuto 70 anni e noi lo ricordiamo insieme ad @AndreaSca… - modiamo : Rino Gaetano, oggi avrebbe 70 anni - Musica - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : anni Rino

Rino Cesarano, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ... Io gli auguro di godersi questi anni di vita in ottima salute fisica, mentale e in totale serenità. Tanti ne parlano ma veramente ...Le sue canzoni, tornano, in qualche modo, oggi che Rino Gaetano non compie 70 anni, per sempre giovane, i cantaeroi son sempre giovani e belli, si sai, anche se lui così adone non era e un po' se ne ...