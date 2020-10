Hockey ghiaccio | Alps League 2020-2021 | Asiago passa nettamente in casa di Gherdeina

(Di venerdì 30 ottobre 2020) L’, torneo europeo disu, prosegue a singhiozzi: la manifestazione è martoriata dai tanti rinvii causa Covid-19 e sarà una sfida ardua portare a termine l’intero programma. Questa sera si è disputato un solo match, vale a dire il derby italiano tra, che ha visto gli ospiti imporsicon il punteggio finale di 2-6. CRONACA DELLA PARTITA I Leoni controllano il gioco sin da subito creando diverse occasioni e concedendo poco o nulla ai padroni di. Tante chance perre in vantaggio per gli Stellati, che riescono a sbloccare l’incontro al minuto 14:49 con il classe 2002 Gabriele Parini, imbeccato ...

La settimana della Alps Hockey League si è aperta stasera con una sfida valevole ... per la prima volta dall’inizio della stagione, sul ghiaccio di casa, di fronte ad un Asiago in gran spolvero. Anche ...La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, su indicazione e volontà del presidente Andrea Gios, ha inviato oggi una nuova circolare esplicativa a tutte le società affiliate in riferimento al DPCM del ...