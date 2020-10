Giuseppe Remuzzi sul Covid-19: “Se over 70 si ammalano, 1 su 2 morirà” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Una dichiarazione choc quella di Giuseppe Remuzzi sul Covid-19. A quanto pare, lo studioso mira a difendere gli anziani: “Devono sapere”. Il professor Giuseppe Remuzzi è, dal 2018, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS. Considerato uno dei migliori ricercatori italiani al mondo, ha dichiarato oggi ai microfoni di Rai Radio 1 che la … L'articolo Giuseppe Remuzzi sul Covid-19: “Se over 70 si ammalano, 1 su 2 morirà” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 29 ottobre 2020) Una dichiarazione choc quella disul-19. A quanto pare, lo studioso mira a difendere gli anziani: “Devono sapere”. Il professorè, dal 2018, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS. Considerato uno dei migliori ricercatori italiani al mondo, ha dichiarato oggi ai microfoni di Rai Radio 1 che la … L'articolosul-19: “Se70 si, 1 su 2 morirà” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

zazoomblog : Giuseppe Remuzzi sul Covid-19: “Se over 70 si ammalano 1 su 2 morirà” - #Giuseppe #Remuzzi #Covid-19: - alcinx : RT @Radio1Rai: #COVID19 ???'È importante che le persone over 70 anni sappiano che, nel caso in cui si ammalano e dovessero arrivare in riani… - radioanchio : RT @Radio1Rai: #COVID19 ???'È importante che le persone over 70 anni sappiano che, nel caso in cui si ammalano e dovessero arrivare in riani… - PiazzapulitaLA7 : Tra gli ospiti di #Piazzapulita stasera: il Presidente dell'Istituto Mario Negri, Giuseppe Remuzzi. 21.15, La7. - r_corti : RT @Radio1Rai: #COVID19 ???'È importante che le persone over 70 anni sappiano che, nel caso in cui si ammalano e dovessero arrivare in riani… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Remuzzi HTTP/1.1 Server Too Busy