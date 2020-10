GF Vip: Alfonso Signorini svela i nuovi Vip di domani (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nessuno dei tre nuovi vip è entrato lunedì, ma ecco che le indiscrezioni dicono che probabilmente nemmeno domani sera Giulia Salemi e Stefano Bettarini potranno entrare in quanto dovranno rifare di nuovo il tampone anche loro e, quindi stare nuovamente in quarantena Quindi? domani nessun nuovo ingresso nella Casa? Intanto ecco che la porta rossa si aprirà sicuramente per Paolo Brosio, come ha specificato lo stesso Signorini maArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nessuno dei trevip è entrato lunedì, ma ecco che le indiscrezioni dicono che probabilmente nemmenosera Giulia Salemi e Stefano Bettarini potranno entrare in quanto dovranno rifare di nuovo il tampone anche loro e, quindi stare nuovamente in quarantena Quindi?nessun nuovo ingresso nella Casa? Intanto ecco che la porta rossa si aprirà sicuramente per Paolo Brosio, come ha specificato lo stessomaArticolo completo: dal blog SoloDonna

