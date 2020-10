Flash – In Campania 3.103 contagi in 24 ore. Aumento record in Umbria (Di giovedì 29 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (29 ottobre)Sono 3.103 i contagi in Campania in 24 ore (ieri 2.427). In crescita i nuovi positivi pure in Piemonte e Toscana; quest’ultima ha fatto segnare 1.966 nuovi contagi (ieri 1.708). In Lombardia, si registrano invece 7.339 casi contro i 7.558 di ieri. Resta elevata l’allerta in Veneto, dove i contagi si attestano per il secondo giorno consecutivo sopra quota 2.100. Dati negativi arrivano anche dall’Umbria, con un Aumento record dei nuovi casi, 694, contro i 401 di ieri (+73,1%). Si tratta di un dato mai toccato nelle due fasi dell’emergenza. Cinque i morti, che portano il totale a 119. Un Aumento marcato rispetto a ieri si registra anche in Emilia-Romagna, con 1.545 ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (29 ottobre)Sono 3.103 iinin 24 ore (ieri 2.427). In crescita i nuovi positivi pure in Piemonte e Toscana; quest’ultima ha fatto segnare 1.966 nuovi(ieri 1.708). In Lombardia, si registrano invece 7.339 casi contro i 7.558 di ieri. Resta elevata l’allerta in Veneto, dove isi attestano per il secondo giorno consecutivo sopra quota 2.100. Dati negativi arrivano anche dall’, con undei nuovi casi, 694, contro i 401 di ieri (+73,1%). Si tratta di un dato mai toccato nelle due fasi dell’emergenza. Cinque i morti, che portano il totale a 119. Unmarcato rispetto a ieri si registra anche in Emilia-Romagna, con 1.545 ...

agro24tw : Covid. Campania, flash-mob pap: tamponi gratis a chi ne ha bisogno - Scisciano : Napoli, Flash mob. Protesta ristoratori: piatti e posate in strada: Napoli, 28 Ottobre – Hanno apparecchiato per te… - CarloAsnaghi : RT @ildisagioh: Le altre regioni prendano esempio dalla Campania! Flash mob al 2 novembre per commemorare la morte dell’economia italiana.… - ildisagioh : Le altre regioni prendano esempio dalla Campania! Flash mob al 2 novembre per commemorare la morte dell’economia it… - thelect2 : In tutta Italia si soffre non si sta bene a nord come a sud. Ma utilizzare la scusa del lockdown per un flash mob,… -

Ultime Notizie dalla rete : Flash Campania Covid. Campania, flash-mob pap: tamponi gratis a chi ne ha bisogno Agro24 Flash-mob di Potere al Popolo a Napoli: “Tamponi gratis a chi ne ha bisogno”

NAPOLI - Il costo per eseguire un tampone in forma privata in Campania si aggira tra i 60 e gli 80 euro, ma si arriva anche ai 100 euro. Se ...

Nola, flash mob dei commercianti in piazza Duomo contro dpcm e Regione: “Ascoltateci”

Unito ai comitati e associazioni della Campania e dell’Italia intera ... Una manifestazione statica: un flash mob che ha coinvolto silenziosamente ristoratori, imprenditori e loro dipendenti che, nel ...

NAPOLI - Il costo per eseguire un tampone in forma privata in Campania si aggira tra i 60 e gli 80 euro, ma si arriva anche ai 100 euro. Se ...Unito ai comitati e associazioni della Campania e dell’Italia intera ... Una manifestazione statica: un flash mob che ha coinvolto silenziosamente ristoratori, imprenditori e loro dipendenti che, nel ...