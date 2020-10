Final Fantasy XVI: apre il sito ufficiale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il neonato sito ufficiale di Final Fantasy XVI svela il protagonista Clive Rosfield, il mondo di gioco e un’anticipazione sulle invocazioni Come promesso da Square-Enix, Final Fantasy XVI ha appena aperto il sito ufficiale. La pagina ci introduce al mondo di gioco e ai personaggi dell’esclusiva temporale PS5; anche PlayStation Blog ha elencato tutti i nuovi dettagli ed ulteriori informazioni del caso, e possiamo iniziare a stilare la lista. Il protagonista della nuova avventura dai toni maturi è Clive Rosfield, e Naoki Yoshida di Square-Enix ha confermato che l’uomo tatuato e il cavaliere giovane visti nel trailer corrispondono alla medesima persona, il cui scopo è proteggere il fratello minore Joshua facendo ricorso al ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il neonatodiXVI svela il protagonista Clive Rosfield, il mondo di gioco e un’anticipazione sulle invocazioni Come promesso da Square-Enix,XVI ha appena aperto il. La pagina ci introduce al mondo di gioco e ai personaggi dell’esclusiva temporale PS5; anche PlayStation Blog ha elencato tutti i nuovi dettagli ed ulteriori informazioni del caso, e possiamo iniziare a stilare la lista. Il protagonista della nuova avventura dai toni maturi è Clive Rosfield, e Naoki Yoshida di Square-Enix ha confermato che l’uomo tatuato e il cavaliere giovane visti nel trailer corrispondono alla medesima persona, il cui scopo è proteggere il fratello minore Joshua facendo ricorso al ...

