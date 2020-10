Ex di Temptation Island aggredito e ferito dalla fidanzata: ‘Voleva ucciderlo’ (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un ex partecipante di Temptation Island è stato protagonista di una brutta aggressione durante la notte. Si tratta di Michael De Giorgio, che partecipò all’edizione 2018 del noto docu-reality insieme all’allora fidanzata Lara Zorzetto. Michael De Giorgio aggredito, posta la foto sui social Il tatuatore è stato ferito con una forbice ad un polso, che lo ha traforato riportando una brutta ferita. Michael ha dovuto anche subire un’operazione nella notte e ha svelato di non sapere se riuscirà a riacquistare tutte le funzionalità. E’ stato proprio il 32enne friuliano a raccontare sui social quello che gli è capitato: “Questa notte sono stato ferito con una forbice, è entrata ed uscita dall’altra parte del ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un ex partecipante diè stato protagonista di una brutta aggressione durante la notte. Si tratta di Michael De Giorgio, che partecipò all’edizione 2018 del noto docu-reality insieme all’alloraLara Zorzetto. Michael De Giorgio, posta la foto sui social Il tatuatore è statocon una forbice ad un polso, che lo ha traforato riportando una brutta ferita. Michael ha dovuto anche subire un’operazione nella notte e ha svelato di non sapere se riuscirà a riacquistare tutte le funzionalità. E’ stato proprio il 32enne friuliano a raccontare sui social quello che gli è capitato: “Questa notte sono statocon una forbice, è entrata ed uscita dall’altra parte del ...

luckvyone : RT @mjgryffindor: chanyeol e la sua gf che vanno a temptation island per risolvere i problemi di coppia - zaoldyekk : Apro gli occhi per trovarmi memini di Chanyeol a temptation island - pisysoo : RT @mjgryffindor: chanyeol e la sua gf che vanno a temptation island per risolvere i problemi di coppia - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Antonella Elia sposa Pietro Delle Piane dopo Temptation Island? L'indiscrezione - martaxxofficial : qui altro che temptation island, é molto meglio #GFVIP -