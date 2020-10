Dieci esperti ci spiegano i 10 errori gravi del governo fatti in questi mesi (Di giovedì 29 ottobre 2020) ... il documento, disponibile su www.fondazionehume.it e www.lettera150.it, analizza i 10 dossier ritenuti strategici: tamponi di massa, scuole in sicurezza, dati epidemiologici accessibili, ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 ottobre 2020) ... il documento, disponibile su www.fondazionehume.it e www.lettera150.it, analizza i 10 dossier ritenuti strategici: tamponi di massa, scuole in sicurezza, dati epidemiologici accessibili, ...

"I sacrifici degli italiani, reclusi per due mesi fra marzo e aprile, sono stati gettati alle ortiche". "Noi pensiamo che quello che non è stato fatto fra maggio e ottobre debba assolutamente essere ...

Partire dai bisogni per arrivare all'impresa. La nuova via dell'economia comunitaria

L'intervista con Marta Mainieri, esperta di economia collaborativa ... Sì, per lo più negli ultimi dieci anni, anche se ci sono esempi anche più storici, nascono nuove aziende e organizzazioni che non ...

