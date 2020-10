Covid, il governatore Vincenzo De Luca scrive a Conte: “Ignorate le nostre richieste” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si rivolge direttamente al premier con una lettera: “Avevamo chiesto l’invio immediato di 600 medici, ne sono arrivati 22”. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha scritto una lettera al premier Giuseppe Conte nella quale segnala “con preoccupazione e sconcerto il fatto che a 15 giorni da incontri da me avuti con esponenti di governo, le principali richieste avanzate dalla Regione Campania per affrontare l’epidemia Covid rimangono tutt’oggi senza risposta”. Nella missiva, il governatore ha ricordato che “avevamo chiesto l’invio immediato da parte della Protezione civile di 600 medici (con particolare attenzione agli anestesisti) e 800 ... Leggi su 2anews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il presidente della Regione Campania,De, si rivolge direttamente al premier con una lettera: “Avevamo chiesto l’invio immediato di 600 medici, ne sono arrivati 22”. Il presidente della Regione Campania,De, ha scritto una lettera al premier Giuseppenella quale segnala “con preoccupazione e sconcerto il fatto che a 15 giorni da incontri da me avuti con esponenti di governo, le principali richieste avanzate dalla Regione Campania per affrontare l’epidemiarimangono tutt’oggi senza risposta”. Nella missiva, ilha ricordato che “avevamo chiesto l’invio immediato da parte della Protezione civile di 600 medici (con particolare attenzione agli anestesisti) e 800 ...

