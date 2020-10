Conte a Camera | questo è davvero momento unità

Agenzia_Ansa : 'Il #governo ha riscontrato una oggettiva criticità sui #traporti. Si valuta l'incremento del numero di corse dur… - Agenzia_Ansa : 'Il #dpcm è stato necessario o l'epidemia ci sfugge di mano'. Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe… - Agenzia_Ansa : Vittorio Sgarbi fa un pisolino durante il discorso di Conte alla Camera FOTO #ANSA - sherpa810 : @MolinariRik: 'Avete fatto tutto il necessario? No, e rivendichiamo il diritto a dirlo'. Intervento alla Camera in… - ElicrinaMacrina : RT @La7tv: #omnibus Rispondendo al question time alla Camera, il premier #Conte illustra i nuovi decreti varati dal governo e afferma: 'Anc… -

Vi posso assicurare che il Governo ce la mettera' tutta per mettere in sicurezza il Paese'. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Aula alla Camera nel corso di un'informativa ...Parla ancora sul nuovo Dpcm il premier Giuseppe Conte, questa volta durante l'informativa alla Camera dei deputati. Parla di misure necessarie, ma dolore "perché il tracciamento dei positivi diventa ...