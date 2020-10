Chi è Blind (Franco Rujan), cantante di X Factor 2020 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Chi è Blind (Franco Rujan), cantante di X Factor 2020 Under Uomini Blind, nome d’arte di Franco Rujan, è un giovane rapper che ha colpito il suo giudice Emma Marrone, la quale ha deciso di portarla ai Live. Il ragazzo, con un passato difficile, rappresenta un ottimo esempio di riscatto. Ha conquistato il pubblico con il suo inedito, presentato alle Audizioni, Cuore nero. Il video della canzone è tra i più cliccati su Youtube. Da stasera, 29 ottobre 2020, Blind dovrà vedersela con i Live di X Factor. Ma chi è Blind? Scopriamolo insieme. Tutto quello che c’è da sapere sui Live di X Factor ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Chi è),di XUnder Uomini, nome d’arte di, è un giovane rapper che ha colpito il suo giudice Emma Marrone, la quale ha deciso di portarla ai Live. Il ragazzo, con un passato difficile, rappresenta un ottimo esempio di riscatto. Ha conquistato il pubblico con il suo inedito, presentato alle Audizioni, Cuore nero. Il video della canzone è tra i più cliccati su Youtube. Da stasera, 29 ottobredovrà vedersela con i Live di X. Ma chi è? Scopriamolo insieme. Tutto quello che c’è da sapere sui Live di X...

BLIND_DATA24 : RT @bioccolo: Il @Corriere che dopo 9 mesi di articoli contro lo smartworking scopre il 29 ottobre e dopo 25mila contagi che il problema è… - BLIND_DATA24 : RT @bioccolo: 'Non esiste solidarietà quando si parla di tagliare pensioni e salari. Se c'è una solidarietà della quale si ha bisogno è que… - antonellinakiss : La amo ?? #mydrama #XF2020 ?? voi chi votate ?? I miei preferiti Under Donna mydrama Cornici bianche ?? Under Uomini… - BLIND_DATA24 : RT @enpaonlus: Traffico illegale di cuccioli, in salvo tre gattini e due cagnolini di razza - BLIND_DATA24 : @ziggymagenta_d Oltre, chi comprende, dovrebbe saper leggere che c'è sostanza e competenza. Non schizofrenia. Invec… -