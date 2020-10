Cgil-Cisl-Uil: al Nomentana Hospital 250 in cassa integrazione (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma – “Vogliamo stigmatizzare il comportamento dell’amministrazione del Nomentana Hospital in relazione alla nota datata 28 ottobre 2020, con la quale si determina il ricorso alla Fis (la cassa integrazione di settore) per 250 lavoratori della stessa struttura in seguito alla chiusura di reparti ed attivita’ a causa dell’emergenza Covid 19”. E’ questo e’ il grido di allarme che i responsabili della Sanita’ Privata di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio, hanno raccolto dai responsabili aziendali della struttura di Fonte Nuova in provincia di Roma. “Dopo la terribile esperienza della prima ondata- proseguono i sindacalisti- in cui non si era oggettivamente preparati ad un’emergenza di tale portata, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma – “Vogliamo stigmatizzare il comportamento dell’amministrazione delin relazione alla nota datata 28 ottobre 2020, con la quale si determina il ricorso alla Fis (ladi settore) per 250 lavoratori della stessa struttura in seguito alla chiusura di reparti ed attivita’ a causa dell’emergenza Covid 19”. E’ questo e’ il grido di allarme che i responsabili della Sanita’ Privata di FpRoma e Lazio,Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio, hanno raccolto dai responsabili aziendali della struttura di Fonte Nuova in provincia di Roma. “Dopo la terribile esperienza della prima ondata- proseguono i sindacalisti- in cui non si era oggettivamente preparati ad un’emergenza di tale portata, ...

