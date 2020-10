Cagnazzo (AssoMiMe): “Scuola spaesata ma decisa e viva nella sua azione didattica” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – “La Scuola non è arrivata impreparata all’inizio del nuovo anno scolastico, ma le linee guida recepite erano insufficienti e non adeguate all’eventuale evolversi della situazione epidemica in tutta Italia. Didattica in presenza significa sicurezza per studenti, docenti e personale, oggi occorre evitare ogni tipo di contagio. Sono stati persi mesi importanti per ridurre il divario del device digitale per la didattica a distanza, oltre che per prevedere sostegni per le fasce familiari più deboli e progettualità di inclusione per i bambini con disabilità. Il monitoraggio del contagio Covid-19 deve avvenire di settimana in settimana”. Interviene sull’emergenza scuola la professoressa Laura Patrizia Cagnazzo, docente e vice presidente ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – “La Scuola non è arrivata impreparata all’inizio del nuovo anno scolastico, ma le linee guida recepite erano insufficienti e non adeguate all’eventuale evolversi della situepidemica in tutta Italia. Didattica in presenza significa sicurezza per studenti, docenti e personale, oggi occorre evitare ogni tipo di contagio. Sono stati persi mesi importanti per ridurre il divario del device digitale per la didattica a distanza, oltre che per prevedere sostegni per le fasce familiari più deboli e progettualità di inclusione per i bambini con disabilità. Il monitoraggio del contagio Covid-19 deve avvenire di settimana in settimana”. Interviene sull’emergenza scuola la professoressa Laura Patrizia, docente e vice presidente ...

GazzettAvellino : Cagnazzo (AssoMime): La Scuola non si ferma. Ancora una pausa per la primaria, guardiamo al futuro con determinazio… - GazzettaSalerno : Cagnazzo (AssoMime): La Scuola non si ferma. Ancora una pausa per la primaria, guardiamo al futuro con determinazio… - SergVessicchio : SCUOLA,LAURA PATRIZIA CAGNAZZO(ASSOMIME) DURO ATTACCO AL MINISTRO AZZOLINA - Scisciano : La Scuola non si ferma, ancora una pausa per la primaria: guardiamo al futuro con determinazione: Laura Patrizia Ca… - teleischia : CAMPANIA. SCUOLA, CAGNAZZO (ASSOMIME): “GUARDIAMO AL FUTURO CON DETERMINAZIONE” -