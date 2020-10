Attenti al loop | N A I P | testo e audio della canzone X Factor 2020

Leggi su soundsblog

(Di giovedì 29 ottobre 2020) N.A.I.P. è un concorrente scelto da Mika per la sua squadre degli Over. Il cantante ha colpito tutti fin dai casting dove ha presentato l’inedito “al”. E proprio questo brano è stato interpretato dall’artista durante la prima puntata dei Live Show di X. Ecco qualche informazioni in più su di lui. Michelangelo Mercuri ha 29 anni, è nato a Lamezia Terme ma vive a Bologna. Scrive e compone in modo ricercato, meticoloso e ironico. È un polistrumentista. Ottiene 4 sì alle Audition grazie al suo ineditoalche fa impazzire i giudici. Mika di lui dice: “non è un eccentrico, è un artista. E questa cosa va difesa e spiegata bene”. Qui sotto il...