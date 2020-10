Attentati a Nizza e Avignone: ecco perché gli islamici ce l’hanno con Macron (Di giovedì 29 ottobre 2020) A Nizza, nei pressi della nota Chiesa di Notre-Dame, c’è stato stamattina, giovedì 29 ottobre 2020, un attacco all’arma bianca. Secondo le prime notizie diffuse dai media francesi ci sarebbero almeno tre morti, un uomo e due donne: l’uomo e una delle donne sono stati uccisi dentro l’a chiesa, l’altra donna è stata aggredita e uccisa fuori, mentre cercava di rifugiarsi in un bar. Una delle vittime è stata decapitata e un’altra sgozzata. La polizia è riuscita a bloccare l’assassino e, poiché è ferito, lo ha portato in ospedale. Il sindaco di Nizza Christian Estrosi, ha detto: Grazie alla polizia municipale che ha catturato l’autore dell’accoltellamento. Il sindaco ha anche spiegato che il killer, durante l’attacco e dopo, gridava “Allah ... Leggi su blogo (Di giovedì 29 ottobre 2020) A, nei pressi della nota Chiesa di Notre-Dame, c’è stato stamattina, giovedì 29 ottobre 2020, un attacco all’arma bianca. Secondo le prime notizie diffuse dai media francesi ci sarebbero almeno tre morti, un uomo e due donne: l’uomo e una delle donne sono stati uccisi dentro l’a chiesa, l’altra donna è stata aggredita e uccisa fuori, mentre cercava di rifugiarsi in un bar. Una delle vittime è stata decapitata e un’altra sgozzata. La polizia è riuscita a bloccare l’assassino e, poiché è ferito, lo ha portato in ospedale. Il sindaco diChristian Estrosi, ha detto: Grazie alla polizia municipale che ha catturato l’autore dell’accoltellamento. Il sindaco ha anche spiegato che il killer, durante l’attacco e dopo, gridava “Allah ...

LauraGaravini : Accanto popolo francese e @EmmanuelMacron oggetto di attacchi aizzano la violenza. Attentati come #Nizza ci sping… - StefanoDeloren1 : RT @LauraGaravini: Accanto popolo francese e @EmmanuelMacron oggetto di attacchi aizzano la violenza. Attentati come #Nizza ci spingono a… - ItaliaOggi : Attentati terroristici a Nizza e ad Avignone. Tre morti e feriti in un attacco con coltello. Fermato il presunto au… - TeresaBellanova : RT @LauraGaravini: Accanto popolo francese e @EmmanuelMacron oggetto di attacchi aizzano la violenza. Attentati come #Nizza ci spingono a… - RogerHalsted : @EmmeAA Devo fare l'elenco? Attentati a Madrid, Londra, Parigi, Nizza (il camion)... -