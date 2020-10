Siviglia-Rennes: infortunio per Rugani, fuori dopo un quarto d’ora (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Daniele Rugani è costretto a chiedere il cambio a pochi minuti dall’inizio di Siviglia-Rennes, gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. Il difensore bianconero si ferma al 17′ del primo tempo per alcuni problemi fisici che sembrano di natura muscolare, venendo costretto alla sostituzione. Al suo posto entra in campo Aguerd. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Danieleè costretto a chiedere il cambio a pochi minuti dall’inizio di, gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. Il difensore bianconero si ferma al 17′ del primo tempo per alcuni problemi fisici che sembrano di natura muscolare, venendo costretto alla sostituzione. Al suo posto entra in campo Aguerd.

