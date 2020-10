Serie A, un record che dura dal 1933. La firma è di Silvio Piola (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il 28 ottobre 1933 venne stabilito un record assoluto in Serie A: sei reti in una partita per Silvio Piola contro la Fiorentina Il 28 ottobre 1933 venne stabilito un record assoluto in Serie A, capace di perdurare in tutti questi anni. Come scrive il profilo della Lega, nel corso della settimana giornata di campionato venne stabilito il primato di marcature di un singolo giocatore in una partita: Silvio Piola realizzò sei reti contro la Fiorentina. 🗓 ON THIS DAY 🗓📌 28 ottobre 1933 📌⚽️ Nel corso della 7ª giornata del campionato venne stabilito quello che ancora oggi resta il primato di marcature di un singolo giocatore in una ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il 28 ottobrevenne stabilito unassoluto inA: sei reti in una partita percontro la Fiorentina Il 28 ottobrevenne stabilito unassoluto inA, capace di perre in tutti questi anni. Come scrive il profilo della Lega, nel corso della settimana giornata di campionato venne stabilito il primato di marcature di un singolo giocatore in una partita:realizzò sei reti contro la Fiorentina. 🗓 ON THIS DAY 🗓📌 28 ottobre📌⚽️ Nel corso della 7ª giornata del campionato venne stabilito quello che ancora oggi resta il primato di marcature di un singolo giocatore in una ...

sscnapoli : Con Andrea Petagna diventano otto i marcatori del @sscnapoli in questa Serie A, record nel torneo in corso al pari… - Profilo3Marco : RT @pabaldini: #MarilynMagazine #MM @Corriere @pabaldini / Petra record: Paola Cortellesi unisce cinema e serie tv @MorosiSilvia by #MM @En… - Corriere : RT @pabaldini: #MarilynMagazine #MM @Corriere @pabaldini / Petra record: Paola Cortellesi unisce cinema e serie tv @MorosiSilvia by #MM @En… - pabaldini : #MarilynMagazine #MM @Corriere @pabaldini / Petra record: Paola Cortellesi unisce cinema e serie tv @MorosiSilvia b… - axelvassallo : RT @Raicomspa: È iniziata la collezione di tutti gli episodi di @DocNelleTueMani, serie dal successo record; #inedicola è disponibile il pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie record “Doc – Nelle tue mani”: tutti i segreti della serie-record Tv Sorrisi e Canzoni Petra record, Cortellesi unisce cinema e serie tv

Partiamo dai numeri: una media di 1 milione 242 mila spettatori, considerando solo le prime tre storie. E nell’ultimo appuntamento, 704 mila spettatori medi, che segnano un +16% sul ...

Vimeo Record per la comunicazione video dei team

C’è tutta una serie di comunicazioni lavorative che richiede lo scambio asincrono di messaggi. Vogliamo diventare la soluzione video corporate perfetta per le aziende moderne. Al momento Vimeo Record ...

Partiamo dai numeri: una media di 1 milione 242 mila spettatori, considerando solo le prime tre storie. E nell’ultimo appuntamento, 704 mila spettatori medi, che segnano un +16% sul ...C’è tutta una serie di comunicazioni lavorative che richiede lo scambio asincrono di messaggi. Vogliamo diventare la soluzione video corporate perfetta per le aziende moderne. Al momento Vimeo Record ...