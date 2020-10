Roma, Smalling torna in gruppo: ok per l'Europa League (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma - Chris Smalling è finalmente pronto al suo secondo esordio con la maglia della Roma . Il difensore inglese dopo le due settimane di stop per la distorsione al ginocchio rimediata in allenamento ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020)- Chrisè finalmente pronto al suo secondo esordio con la maglia della. Il difensore inglese dopo le due settimane di stop per la distorsione al ginocchio rimediata in allenamento ...

Pappagallo0 : ** 2.TrendTopic @OfficialASRoma Etere Romano Twitter 28-10-2020 06:6** No.6 #Smalling : 2 No.7 #Lorenzo : 2 No.8… - sportli26181512 : #Roma, Smalling torna in gruppo: ok per l'Europa League: Il difensore sarà convocato per la gara di domani sera con… - siamo_la_Roma : ??Fonseca recupera #Smalling ?? Botta e risposta Raggi-Comune per lo stadio ???? La rassegna stampa di oggi #ASRoma - LAROMA24 : Con il CSKA senza Mancini torna Smalling. Conclusa l'indagine FIGC su Roma-Fiorentina #AsRoma - siamo_la_Roma : ?? #Smalling migliora ???? #Mancini attende il ricorso UEFA ???? Il primo solo in panchina contro il CSKA #ASRoma -