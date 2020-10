Ristoratori protestano davanti alla giunta regionale in Piazza del Duomo

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si estende a macchia d'olio la protesta delle categorie colpite dal diktat del Governo Conte, soprattutto per la chiusura alle 18 dei ristoranti, che stanno seguendo e hanno seguito tutte le regole. Indela Firenze è in corso un sit in didi tutta la Toscana